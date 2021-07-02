Актриса Эмбер Херд стала мамой - девочку вынашивала суррогатная мать
Foto: Vida Press

У бывшей жены Джонни Деппа, Эмбер Херд, родилась дочь. Актриса решила воспитывать ребенка самостоятельно, а чтобы девочка появилась на свет, она воспользовалась услугой суррогатной матери.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

35-летняя актриса Эмбер Херд стала мамой - 8 апреля родилась девочка по имени Уна Пейдж (Oonagh Paige). Врачи говорили актрисе, что она никогда не сможет иметь детей. По информации источников издания Page Six, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери. Херд бесконечно благодарна "чудесной женщине", которая вынашивала ребенка. Дочку актриса назвала в честь своей матери Патриции Пейдж. Кто стал отцом ребенка, Херд не сообщила.

Эмбер Херд опубликовал фотографию младенца в Instagram. "Я очень рада поделиться с вами этой хорошей новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Надеюсь, настанет время, когда появление ребенка не должно сопровождаться обручальным кольцом на пальце", - написала актриса.


Эмбер Херд - бывшая жена актера Джонни Деппа. Они состояли в браке два года, после чего скандально развелись. В течение последних трех лет, между бывшими супругами продолжается судебная тяжба и все еще рассматриваются иски о домашнем насилии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Актриса Джонни Депп
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Создается виртуальный тур по маякам Латвии