Актриса Эмбер Херд стала мамой - девочку вынашивала суррогатная мать

У бывшей жены Джонни Деппа, Эмбер Херд, родилась дочь. Актриса решила воспитывать ребенка самостоятельно, а чтобы девочка появилась на свет, она воспользовалась услугой суррогатной матери.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

35-летняя актриса Эмбер Херд стала мамой - 8 апреля родилась девочка по имени Уна Пейдж (Oonagh Paige). Врачи говорили актрисе, что она никогда не сможет иметь детей. По информации источников издания Page Six, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери. Херд бесконечно благодарна "чудесной женщине", которая вынашивала ребенка. Дочку актриса назвала в честь своей матери Патриции Пейдж. Кто стал отцом ребенка, Херд не сообщила.

Эмбер Херд опубликовал фотографию младенца в Instagram. "Я очень рада поделиться с вами этой хорошей новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Надеюсь, настанет время, когда появление ребенка не должно сопровождаться обручальным кольцом на пальце", - написала актриса.



Эмбер Херд - бывшая жена актера Джонни Деппа. Они состояли в браке два года, после чего скандально развелись. В течение последних трех лет, между бывшими супругами продолжается судебная тяжба и все еще рассматриваются иски о домашнем насилии.