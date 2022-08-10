Актриса Энн Хеч находится в коме после серьезной аварии в Лос-Анджелесе

Американская актриса Энн Хеч попала в серьезную аварию в Лос-Анджелесе, в настоящее время актриса находится в коме, врачи оценивают ее состояние как критическое и тяжелое, сообщает The Guardian.

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Инцидент случился в минувшую пятницу: синий Mini Cooper, которым управляла 53-летняя звезда, на большой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом. От столкновения возник сильный пожар. 59 пожарных в течение часа боролись с огнем, охватившим машину актрисы и дом, в который она врезалась. Парамедикам удалось извлечь актрису из машины и доставить ее в больницу в критическом состоянии.

"В настоящее время Энн находится в крайне критическом состоянии. У нее серьезное повреждение легких, требующее искусственной вентиляции, и ожоги, требующие хирургического вмешательства. Она находится в коме и не приходила в сознание после аварии", — сообщил представитель актрисы.

До этого сообщалось, что состояние актрисы "стабильное", однако ее семья просила "молиться за нее".

Причина аварии неизвестна — на записях за несколько минут до аварии можно увидеть хаотичное вождение и сильное превышение скорости. По некоторым данным, актриса была замечена в мелком ДТП в соседнем квартале.

Энн Хэч известна благодаря съемках в культовых фильмах — "Психо", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и многих других.