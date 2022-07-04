Актриса Линдси Лохан стала женой финансиста
Foto: Privātais arhīvs

Скандальная актриса Линдси Лохан вышла замуж за 35-летнего финансиста кувейтсвого происхождения Бадера Шаммаса. Радостную новость актриса сообщила в соцсетях 2 июля – в свой 36-й день рождения. Церемония бракосочетания прошла ранее тихо и без присутствия прессы, сообщает Page Six.

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С помощником вице-президента глобального инвестиционного банка Credit Suisse Шаммасом Линдси встречается около двух лет: впервые она упомянула о своем новом романе в феврале 2020-го. Об их помолвке стало известно в конце ноября прошлого года. Для Лохан это первый брак.

"Я самая счастливая женщина в мире. Ты нашел меня и я знала, что хочу найти счастье и благодать одновременно. Я ошеломлена тем, что ты мой муж и моя жизнь. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день, – подписала Лохан их совместную фотографию.

Напомним, что в 2007 году Линдси Лохан была признана журналом Maxim самой желанной и сексуальной женщиной в мире. Также в СМИ широко обсуждались ее нарко- и алкозависимости и личная жизнь.

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