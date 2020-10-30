Актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж третий раз

Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Джоста, сценариста программы Saturday Night Live. Об этом пара объявила в Instagram-аккаунте организации Meals on Wheels, которая предоставляет еду нуждающимся людям.

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Свадьба Йоханссон и Джоста состоялась в Палисейдсе, штат Нью-Йорк. Церемония прошла в кругу членов семьи.

"Мы рады сообщить вам, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились в минувшие выходные на небольшой церемонии со своей семьей и близкими, следуя всем предосторожностям из-за COVID-19", — написали представители Meals on Wheels.

Актриса обручилась с Колином Джостом в мае 2019 года. Она встречалась с комиком два года.

Скарлетт Йоханссон вышла замуж третий раз. До этого актриса была в браке с актером Райаном Рейнльдсом, затем - с журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь.