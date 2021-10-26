Актриса Светлана Светличная пропала в Москве. Перед исчезновением она сообщала об издевательствах

В Москве пропала без вести секс-символ советского кино, заслуженная артистка России Светлана Светличная. Подробнее о случившемся с момента пропажи актрисы рассказывает "Лента.ру".

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О пропаже актрисы стало известно со слов ее сына Алексея Ивашова. Он сообщил, что Светличная пропала 21 октября. При этом Telegram-канал 112 уточняет, что 22 октября актрисе вызвали скорую на киностудию имени Горького из-за повышенного давления. Женщину не стали госпитализировать. Через два дня, 24 октября, невестка Светличной обратилась в Бюро несчастных случаев, заявив, что артистка перестала выходить на связь 22 числа. Позднее сын Светличной уточнил сотрудникам правоохранительных органов, что его мать пропала 21 октября.

Известно, что в настоящий момент ведутся активные поиски артистки. В "Московском комсомольце" отметили, что после травмы, полученной во время одной из последних съемок, у женщины начались проблемы со здоровьем и появились признаки деменции.

Ранее, в мае, Светлана Светличная рассказала, что начала готовиться к смерти, и призналась в депрессивных настроениях. По ее словам, полученная травма головы все еще беспокоит ее, а общее самочувствие значительно ухудшилось и не дает радоваться жизни.

Правоохранительные органы начали проверку из-за обращения родственницы Светличной о пропаже артистки. Отмечается, что ее заявление поступило в отдел МВД России по району Богородское. Поиски актрисы также начала организация "Лиза Алерт". Как пишет Telegram-канал 112, полиция установила личность водителя, который подвозил Светличную 22 октября.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию с пропажей Светличной, заявили в пресс-службе ведомства. Глава СК поручил руководителю главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы. В СК отметили, что Светличная неоднократно участвовала в творческих встречах с молодыми следователями, проявляла к силовикам неравнодушие и отзывчивость.

Перед пропажей актриса потребовала юриста, который якобы должен был защитить ее от издевательств. Об этом рассказала председатель Гильдии актеров России Валерия Гущина. По ее словам, актриса явилась в организацию без предупреждения 20 октября. При этом она не уточнила, кто именно над ней издевается. Светличную отвезли на такси домой по адресу, который указала невестка знаменитости. Отмечалось, что сама актриса домашний адрес вспомнить не смогла.

Представитель артистки Сергей Рублев объявил журналистам, что Светличная не пропала, а просто перестала появляться на телевидении и более не выходит на связь из-за проблем со здоровьем. Он заверил, что звезду навещают родственники. Друг актрисы, актер Иван Николаев, также отказался верить в ее пропажу, отметив, что Светличная просто переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать.

Подруга актрисы Елена Перелыгина напомнила, что это не первый случай исчезновения Светличной. Она предположила, что такие инциденты происходят в силу возраста, выразив обеспокоенность тем, что артистка может пострадать.

Светличная начала испытывать проблемы со здоровьем из-за травмы, полученной во время одной из последних съемок. Отмечалось, что у нее заметили признаки деменции. О заболевании, развившимся у Светличной, впервые сообщалось в январе. Знакомые актрисы говорили, что у нее усугубляются проблемы с памятью, она не узнает близких друзей.

Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Играла в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и многих других. Светличная была прозвана секс-символом советского кинематографа.