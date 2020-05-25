Российская актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом. Об этом актриса рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Бабенко, ей пришлось отказаться от участия в шоу "Танцы со звездами". Она самоизолировалась, как только почувствовала недомогание. "Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету", — написала артистка.

Бабенко рассказала, что в настоящее время находится в медучреждении под наблюдением врачей и уже чувствует себя лучше.