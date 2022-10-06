Алек Болдуин и муж убитой Галины Хатчинс достигли соглашения

Алек Болдуин достиг внесудебного соглашения с родственниками кинооператора Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок. Семья оператора обвиняла голливудского актера в халатности, но теперь согласилась отозвать свой иск. Работа над фильмом "Раст" возобновится в январе, а муж Галины Хатчинс Мэтью станет исполнительным продюсером картины.

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Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине, а в США стала кинооператором, была убита в октябре 2021 года; ей было 42 года. Болдуин случайно выстрелил ей в грудь из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. Рикошетом в плечо был также ранен режиссер фильма Джоэл Соуза, он выжил.

Актер репетировал сцену, выхватывая "Кольт" 45-го калибра и направляя его в сторону камеры. Он был уверен, что револьвер заряжен холостыми патронами, так как ассистент режиссера, передавший ему оружие, выкрикнул фразу "cold gun" (то есть "холодный пистолет"), что означает безопасность оружия.

После трагедии производство фильма приостановили на неопределенный срок. Власти штата Нью-Мексико, где проходили съемки, провели свое расследование, которое показало, что работавшей над фильмом компании Rust Movie Productions LLC было известно о повсеместном несоблюдении правил безопасности на съемках, но она это игнорировала.

В феврале 2022 года муж Галины Хатчинс подал в суд на эту компанию - и на Алека Болдуина лично. В исковом заявлении было сказано, что гибели Хатчинс можно было избежать, если бы Болдуин и другие участники съемок не действовали бездумно и беспечно, а выполняли правила техники безопасности.

Условия нынешнего соглашения, достигнутого между семьей Галины и участниками съемок, не разглашаются.

Как сказал муж Хатчинс, все стороны признают, что смерть оператора была несчастным случаем.

В заявлении, опубликованном сайтом новостей о киноиндустрии Deadline, Мэтью Хатчинс рассказал, что планирует быть исполнительным продюсером картины и в работе над ней примут участие все те, кто работал над фильмом до смерти его жены.

Полицейское расследование

По словам Хатчинса, он хотел бы, чтобы конечный результат стал памятью о последнем проекте Галины. Супруг погибшей добавил, что не планирует продолжать поиски виновных в ее смерти.

В заявлении адвоката Алека Болдуина говорится следующее: "За все время, пока длился этот тяжелый процесс, главным для всех сторон оставалось желание сделать все возможное для сына Галины. Мы признательны всем, кто помог разрешению этой трагической и болезненной ситуации".

Сам Болдуин при этом остается в числе четырех фигурантов расследования полиции штата Нью-Мексико, которым в конце октября могут предъявить обвинения в совершении уголовного преступления.

Галина Хатчинс родилась и выросла в Украине. Она окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').