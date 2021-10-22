Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора. Трагический инцидент произошел на съемочной площадке во время работы над вестерном "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, сообщает телеканал Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Актеры должны были стрелять холостыми патронами. Однако оружие сработало неправильно — пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом.

42-летний оператор Халина Хатчинс была доставлена в больницу, где умерла от полученных ранений. 48-летний режиссер Джоэл Соуза был ранен и находится в критическом состоянии. В департаменте полиции округа Санта-Фе подтвердили, что фатальное оружие было в руках у знаменитого актера.

Алек Болдуин выступает продюсером фильма и играет в нем главную роль. Против него пока не выдвинули обвинений. Съемки картины остановлены.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (36) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость