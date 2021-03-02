Алек Болдуин снова стал отцом через полгода после рождения шестого ребенка

Актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. Об этом сообщила в Instagram его супруга Хилария Болдуин, опубликовавшая фото с шестью детьми, включая новорожденного. Полгода назад у пары родился сын Эдуардо Пау Лукас.

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Пара не давала никаких комментариев по поводу подробностей рождения малыша. В соцсетях предполагают, что ребенка могла родить супругам суррогатная мать, также поклонники звездных родителей обсуждают возможность того, что новорожденного могли усыновить.

У Алека Болдуина также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.