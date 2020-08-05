Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

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Режиссер, актер и телеведущий Александр Гордон и 26-летняя Нозанин Абдулвасиева тайно развелись в июле. Они мирно решили все вопросы относительно воспитания рожденных в браке сыновей Александра и Федора, а также поделили нажитое за шесть лет имущество. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Согласно источнику, инициатором развода была Абдулвасиева: она подала заявление на расторжение брака в июне. "Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке", — рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что брак был расторгнут в день рождения Абдулвасиевой — 17 июля. Девушка вышла замуж за Гордона в 2014 году, когда ему было 50 лет. Ведущий познакомился со своей четвертой супругой в 2013-м на съемках фильма "Умник", в котором он сыграл главную роль. Тогда Абдулвасиева была студенткой ВГИКа и готовила репортаж со съемочной площадки. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, они заинтересовались друг другом, поженились через год после знакомства и родили двоих сыновей. Также у Гордона есть дочь Анна от первого брака, которая на шесть лет старше Абдулвасиевой. В одном из интервью ведущий рассказывал, что молодая жена общается с ним на равных и воспринимает его, прежде всего, как отца своих детей.

"Так, почему ты не сделал это еще? Так, гулять с ним кто идет? Посмотри, он же ведет тебя писать, так отведи его... Какой тут "учить"? Нет, это все гораздо проще, гораздо живее, гораздо честнее. Это то, что я люблю, и то, что мне нравится, — говорил Гордон. — Я должен был бы ей что-то подсказать, но могу дать только совет человека, который в этом немного понимает. У нас с супругой отношения гораздо живее, проще. Это то, что я люблю, и то, что мне нравится. Нет в этом никакого учительства".

Судя по соцсетям Абдулвасиевой, она уделяет сыновьям намного больше времени, чем Гордон, который постоянно занят на съемках шоу. Во время самоизоляции девушка призналась своим подписчикам, что "офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми".

В прошлом году Абдулвасиева опубликовала в Instagram пост о дискриминации по национальному признаку, с которой она сталкивалась во время поиска жилья для аренды. Девушка пожаловалась на россиян, которые предвзято к ней относятся из-за таджикских корней. По словам Абдулвасиевой, услышав ее имя и фамилию, многие арендодатели отказывались с ней разговаривать. За шесть лет брака они с мужем сменили несколько квартир, и с каждым годом оформлять аренду становилось труднее.

"Почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей "славянской внешности", — объяснила Абдулвасиева.

Чтобы не смущать арендодателей и агентов, она стала представляться Ниной или "унижалась и рассказывала свою биографию". Ее дедушка Валерий Ахадов — заслуженный деятель искусств Таджикистана и России, академик российской киноакадемии "Ника" и член правления Гильдии кинорежиссеров России, а отец — продюсер Абдул Абдулвасиев, известный благодаря фильму "Камень" и сериалу "Неzлоб".

"Люди, я призываю, в первую очередь, оставаться людьми, быть толерантными и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке", — заявила Абдулвасиева.

Также она рассказала, что помнит шокированные взгляды риэлторов, которые после унизительных разговоров видели "мужа Нозы" и удивлялись.