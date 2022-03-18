Ален Делон попросил сына быть рядом во время эвтаназии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Легендарный французский актер Ален Делон хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии. Об этом в интервью RTL рассказал его сын Энтони.

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По словам Энтони Делона, отец сказал ему о своем желании сделать эвтаназию в Швейцарии и уже составил завещание. Делон-младший добавил, что обещал отцу быть рядом с ним, когда актер решится на этот шаг.

В одном из интервью ранее Ален Делон говорил, что поддерживает эвтаназию. "Я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, к тому же мне кажется это логично и естественно. В определенном возрасте мы имеем право тихо уйти — без больниц, уколов и прочего", — заявил артист.

В 2017 году Делон заявил о завершении кинокарьеры. В 2019 году сообщалось, что актер пережил инсульт. Гол спустя СМИ сообщали о повторном инсульте.

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