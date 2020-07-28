Алибасов пожаловался на провалы в памяти после инцидента с "Кротом"

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов испытывает проблемы с памятью после того, как случайно выпил средство для очистки труб "Крот", сообщает Lenta.ru.

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Lenta.ru задала Алибасову вопрос о стоимости съемок музыкального видео группы "На-На" на песню "Фаина".

Ранее продюсер называл работу "самым дорогим клипом в истории России", однако сейчас не смог назвать точную стоимость клипа.

"Я сейчас забыл. Сейчас забыл, но это было безумно дорого", — сказал Алибасов. "У меня не работает память, потому что я пил "Крота", — пожаловался продюсер. — Напомню еще раз — все сдохли, а я жив".

Как известно, в июне 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца.