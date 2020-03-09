instagram.com/iamgeegun
Foto: instagram.com/iamgeegun

Российский рэп-артист Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и его жена Оксана Самойлова считались самой образцовой парой среди современных звезд шоу-бизнеса. Но, как выяснилось, все не так гладко, как выглядит в соцсетях.

Многочисленные поклонники пары еще три недели назад радостно поздравляли Джигана и его жену с рождением долгожданного сына - их уже четвертого ребенка. Однако на днях Джиган начал транслировать в соцсетях прямые эфиры в состоянии алкогольного опьянения. Подписчиков также шокировала нецензурная брань рэпера в присутствии детей, его просьбы принести бутылку алкоголя, обращенные к маленькой дочери, и оскорбления в адрес поклонников.

Затем Джиган сообщил, что находится в "психушке". При этом исполнитель появился в видео без бровей и привычной бороды. Как уточняют российские СМИ, артист находится в реабилитационной клинике в Майами, где его семья проводила зимний сезон.

Судя по всему, нелегко пришлось и его супруге Оксане, которая позволила себе в социальных сетях только одну фразу: "Я не хочу просыпаться в этот мир". По данным СМИ, она решила прервать пребывание в США и вернуться с детьми в Россию раньше, чем планировала.

Как поясняет "Комсомольская правда", все началось с перепалки Джигана с рэпером Гуфом. Джиган назвал коллегу наркоманом, на что тот ответил: "Не подходи ко мне больше в стрип-клубах и не проси дорожку или косячок". Затем в Сети появился видеоролик, где Джиган с голым торсом танцует в компании девушек. После этого - еще видео, где похожий на рэпера мужчина целует ноги девушке в ресторане прямо за столиком. Издание предполагает, что после этого Джигана ждал очень серьезный разговор с женой, следствием чего стал срыв. По данным StarHit, Самойловой отправили видео с подтверждением того, что супруг ей изменяет, и она собирается подавать на развод.

Коллеги артиста призывают людей не судить его строго, так как Джигану сейчас очень тяжело. Сам он теперь публикует в соцсетях признания в любви в адрес Оксаны и заявляет, что она спасла ему жизнь.

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A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on Feb 15, 2020 at 5:49am PST
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A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on Feb 6, 2020 at 8:22pm PST

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