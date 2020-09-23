Алла Пугачева отдала свой дом внуку Никите Преснякову
Foto: Privātais arhīvs

Особняк, где когда-то жила Алла Пугачева, стал домом старшего внука певицы Никиты Преснякова и его жены Алены.

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Как пишет Teleprogramma, в особняке на берегу Истринского водохранилища Пугачева жила почти 20 лет вплоть до перезда в подмосковную деревню Грязь, где теперь живет с мужем Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри.

Бывшая соседка певицы рассказала изданию, что она отписала свой старый дом внуку, который в детстве часто гостил у бабушки, а сейчас устроил там собственное семейное гнездышко. Теперь в гости к нему всей семьей приезжает уже Пугачева.

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A post shared by Никита Пресняков (@npresnyakov) on Sep 10, 2020 at 7:56am PDT

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