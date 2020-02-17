Народная артистка СССР Алла Пугачева перечислила перенесенные пластические операции. Ее слова передает телеканал НТВ.

"Поскольку мне общий наркоз запрещен, я делала какие-то маленькие подтяжки", — заявила исполнительница, указав на лоб и виски.

Она отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку "это ужасно". "[Только] какие-то легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, все это — под местным наркозом, как косметическая операция", — заявила Пугачева.