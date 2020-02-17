instagram.com/alla_orfey
Foto: instagram.com/alla_orfey

Народная артистка СССР Алла Пугачева перечислила перенесенные пластические операции. Ее слова передает телеканал НТВ.

"Поскольку мне общий наркоз запрещен, я делала какие-то маленькие подтяжки", — заявила исполнительница, указав на лоб и виски.

Она отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку "это ужасно". "[Только] какие-то легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, все это — под местным наркозом, как косметическая операция", — заявила Пугачева.

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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Алла Пугачева
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