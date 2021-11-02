Алла Пугачева попросила бывшую домработницу вернуть подаренные ей вещи

80-летняя экс-домработица Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, что Примадонна часто дарила ей свои вещи, которые больше не собиралась носить. У помощницы собралась целая коллекция одежды популярной певицы. Но затем артистка попросила вернуть их обратно.

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Это произошло из-за того, что историк моды Александр Васильев начал собирать коллекцию одежды Аллы Борисовны для музея.

"В музей отдала концертные вещи Аллы. Пиджачок, который делал Слава Зайцев. Алла мне его дарила. Говорила, что, может, я надену, но я не надела. Почистила и вернула", — рассказала Дороднова в эфире телепрограммы. Помощница звезды также сообщила, что некоторые другие, принадлежащие ей некоторые время наряды от Пугачевой, она так и не успела надеть.

Тем не менее у Дородновой еще остались вещи Примадонны, Кристины Орбакайте, а также Филиппа Киркорова. У него она работала позже.

Экс-домработница сообщила, что с семьей Аллы Борисовны у них сохранились близкие отношения. Они всегда поздравляют друг друга с праздниками.