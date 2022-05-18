Алла Пугачева рассказала, когда вернется в Россию

Алла Пугачева прокомментировала свое возвращение в Россию и заявила, что планирует приехать обратно уже этой осенью — детям нужно идти в школу, пишет Spletnik.ru.

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На днях Примадонна российской эстрады сообщила журналистам, что вернется обязательно, "ведь отпуск-то заканчивается, детям в школу надо". Максим Галкин никак не прокомментировал этот вопрос: возможно, о его возращении речи не идет.

Как известно, в конце февраля Алла Пугачева вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным отправилась в Израиль, где они и находятся в настоящее время. Перед этим Галкин остался без работы в России из-за осуждения войны в Украине, актера заменили в шоу "Сегодня вечером" — вместо него программу ведет Николай Цискаридзе. После отъезда сурпругов заподозрили в эмиграции из России и резко осудили за это.

Тем временем Максим Галкин нашел в Израиле работу — он отправляется в концертный тур. По его словам, все билеты на его концерты уже раскуплены.

Ранее в сети появились слухи, что пара ищет в Израиле жилье и новую школу для детей, а также известия о продаже их замка в деревне Грязь. И все это на фоне слухов о предстоящем разводе пары — говорят, Пугачева и Галкин готовы пойти на этот шаг ради сохранения имущества в России и возможности вернуться хотя бы для одного из членов звездной семьи.

В то же время в Израиле пара проводит время со своими друзьями. Так, накануне Галкин опубликовал в Инстаграме фотографию, на которой запечатлел встречу с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.