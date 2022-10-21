Алвис Херманис меняет автомобили как перчатки: то BMW, то новенькая Tesla

Художественный руководитель Нового Рижского театра, режиссер Алвис Херманис на прошлой неделе приехал на премьеру своего спектакля "Жижек. Петерсон. Дуэль века", сидя за рулем белого электромобиля Tesla.

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Приехав на премьеру вместе со своей женой, актрисой и режиссером Кристиной Крузе-Хермане, Херманис припарковал свою новую машину во дворе театра. Согласно прайс-листу дилеров в странах Балтии, новый электромобиль Tesla Model X стоит от 51 000 евро в начальной комплектации.

Это не единственный автомобиль в семье режиссера. Менее недели назад Алвис Херманис прибыл на премьеру новой постановки своего коллеги Гатиса Шмита R(evolūcija) на классическом автомобиле BMW.

Возможно, выбор белой машины был не случайным. Очевидно, режиссер готовился к яркому, радостному и поднимающему настроение вечеру. Игра выдающихся звезд Нового Рижского театра Вилиса Даудзениса и Каспарса Знотиньша под руководством Херманиса вызвали бурю аплодисментов публики.