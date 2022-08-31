Алвис Херманис предложил всем посмотреть пиратскую запись своего спектакля "Горбачев"

Режиссер и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис поделился в своем Facebook-аккаунте записью постановки московского Театра Наций "Горбачев", пригласив всех желающих посмотреть ее в то время, когда ушел из жизни первый и единственный президент СССР.

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Напомним, что премьера спектакля Херманиса "Горбачев" состоялась в Москве осенью 2020 года. В постановке раскрывается история жизни первого и последнего президента СССР – детство, юность, знакомство с будущей женой, свадьба и семейная жизнь. Главные роли в постановке исполняют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Видеозапись спектакля юридически является собственностью московского Театра Наций, но Херманис, как автор и режиссер постановки, решил опубликовать пиратскую версию записи. "Я хочу, чтобы это увидели все и везде", — написал Херманис. Постановку можно посмотреть на русском языке с английскими субтитрами. По словам Херманиса, ссылка на пиратскую запись была им скопирована из комментариев под обзором шоу в "Нью-Йорк Таймс", а сама видеозапись размещена на одном азиатском портале.

"Многие до сих пор не понимают, зачем я работал в театре в путинской России. Ответ — сама постановка. Это послание о свободных людях", — написал режиссер.

"Этот спектакль должен был гастролировать по всему миру, когда началась пандемия, а затем и война. Чулпана Хаматова уехала из России, а Женя Миронов уехал в Мариуполь. Поэтому понятно, что больше этот спектакль никогда уже ставиться не будет. На премьерном показе в зале был и сам Горбачев, который из ложи смотрел на свою жизнь. Его тоже снимают в конце ролика", — написал Херманис.

Сам Алвис Херманис познакомился с Горбачевым во время постановки своего шоу. Режиссер неоднократно заявлял в интервью, что именно благодаря последнему руководителю СССР произошли процессы, сделавшие возможными свободу и независимость Латвии.

"Если и есть в XX веке человек, который так масштабно повлиял на сотни миллионов жизней, это Горбачев. Он изменил карту Евразии и нашел ключ от тюрьмы, начав политику "Гласности". Я раньше думал, что СССР пал по экономическим причинам, но теперь уверен — это сделал один человек. Цель спектакля — понять, какими качествами должен обладать человек, какие составляющие его души создали личность, сумевшую остановить огромный механизм", — говорил о Горбачеве Херманис.

Уже сообщалось, что 30 августа Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в московской больнице.