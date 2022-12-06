Американская актриса Керсти Элли умерла в возрасте 71 года. Причиной смерти стал рак, сообщили дети актрисы в ее соцсетях. Об этом пишет Meduza.

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"Наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно", — говорится в сообщении Уильяма Тру и Лилли Паркер.

Керсти Элли начала свою карьеру в 1980-х и снялась в более 70 фильмах и сериалах. В 1991 году она получила премии "Эмми" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" за роль в сериале "Чирс".

Среди других известных работ актрисы фильмы "Звёздный путь 2: Гнев Хана", "Двое: я и моя тень", трилогия "Уж кто бы говорил", "И в бедности, и в богатстве", а также сериалы "Салон Вероники", "Север и Юг", "Королевы крика".