Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова 20 января отметила 44-летие. Во время праздничной вечеринки, на которую она пригласила друзей, артистка рассказала о планируемой свадьбе с загадочным бизнесменом.

Как сообщает "Комсомольская правда", Волочкова назвала дату предстоящего бракосочетания - 20 октября 2020 года. Балерина рассказала, что у нее будет семь свадебных платьев, а отмечать событие она планирует во дворце.

При этом загадочный жених артистки, о котором она все время говорит, но никому не показывает, на праздновании ее дня рождения не появился. По словам Волочковой, он ждал ее дома, приготовив праздничный ужин. Она также рассказала, что жених - холостой и молодой красавец-бизнесмен. "Он чуть моложе меня. И главное: у него нет детей, нет бывших жен. Он только мой", - похвасталась Волочкова.