Российская балерина Анастасия Волочкова описала самый незабываемый секс в своей жизни. Слова артистки передает StarHit.

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Балерина объявила, что наиболее запоминающимся соитием для нее стал "секс в частном самолете с любимым человеком". "Это было незабываемо", — подчеркнула Волочкова, добавив, что прожила вместе с этим партнером 3,5 года.

Артистка также перечислила необходимые качества ее будущего мужа и идеального мужчины. Первый, по словам Волочковой, должен быть "большой опорой, плечом, очень любить и, конечно же, ценить творчество и достижения" избранницы, а также должен быть сильнее ее по духу, влиятельнее и состоятельнее. Идеальный мужчина по версии 45-летней балерины должен быть красивым, спортивным и стройным, сексуальным и интересным, а также быть ее ровесником.