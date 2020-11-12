Российская актриса Анастасия Заворотнюк почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу, сообщает издание Teleprogramma.pro.

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В настоящее время артистка живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Отмечается, что ее близкие боятся, что звезду сфотографируют, поэтому гуляют с ней за забором на участке. Кроме того, они стараются сделать так, чтобы актрису не видели посторонние.

Из-за того, что организм Заворотнюк ослаблен, в ее доме не принимают гостей. Однако рядом с ней всегда находится кто-то из родственников. Уточняется, что муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, хоть и отлучается по рабочим делам, но все свое свободное время проводит с женой и дочкой.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.

В апреле сообщалось, что знаменитость впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram, а в сентябре в аккаунте актрисы впервые за пять месяцев было опубликовано сообщение.