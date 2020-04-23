Российскую балерину Анастасию Волочкову обокрали на десятки тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".

По словам артистки, ей пришло уведомление, что с ее карты списали 192,5 тысячи рублей (почти 2,3 тыс. евро). Ей посоветовали обратиться к судебным приставам для решения вопроса, однако они не стали отвечать на ее звонки. "У меня не было никаких долгов и судов. Журналисты постоянно следят за мной, сразу бы вскрылось, если бы за мной числился какой-то долг, — возмутилась балерина. - Мой помощник нашел на сайте судов, что в 2017 году на меня подал в суд некий ООО "Тонус-клуб". Якобы это списание в его пользу. Хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют. Оставили меня без денег в период пандемии".