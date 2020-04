View this post on Instagram

Люди добрые, ну что же это происходит?! Сегодня с утра началось.. Сегодня с утра мне пришли смс от Сбербанка о списании всех денег с моей карты! Я стала выяснять причину.. Телефоны судебных приставов молчат, суды не работают, добиться понимания ни от кого невозможно. На сайте суда по делу нет никаких разьяснений. Одно удалось выяснить, что деньги списаны в пользу некоего фитнес клуба, о существовании которого я до сегодняшнего дня и не подозревала. Будем разбираться, документы изучает адвокат, теперь это в его ведении. К концу режима самоизоляции, чувствую, у меня скопится множество вопросов к судье к Бабак Лилии Владимировне (Красногорский суд, участок номер 100, куда я сегодня поехала , но он закрыт..). У меня вопросы есть к приставам.. Которые даже не предупредили о существовании какого-то иска трехлетней давности...!!! Судопроизводство 2017 года, постановление 17 года и списание через 3 года! Если так поступают с известным человеком, найти которого не составит труда, то боюсь представить, что вообще творят эти судьи с людьми, не являющимися публичными...😔 Как известно из практики мировых судей, они рассматривают дело до 50 тысяч рублей. А тут тяп-ляп и в дамках. За один день приняли и всё постановили. Странно, правда? Посредством своей соцсети хочу задать вопросы руководству Красногорского суда по правомерности действий судьи. К концу режима самоизоляции, чувствую, у меня скопится множество вопросов к судье Бабак Лилии Владимировне и судебному приставу Тяпушкиной Татьяне Константиновне, телефон которой стойко молчит. К начальнику приставов Мартынову Олегу Николаевичу. И к сотрудникам Сбербанка России.. Как такое может быть?! Некий клуб, подавший иск, находится в Питере. Я прописана в центре Москвы. А рассматривал псевдо дело суд Красногорского района! Как?! Это же незаконно! Я пойду до конца отстаивать Правду! 💪 Подробности о ворах ничтожных и их сайтах смотрите в моем сториз.😝 https://rupristav.net/fssp/moskovskaya-oblast/krasnogorskiy-rosp/tyapushkina-tatyana-konstantinovna.html #http://100.mo.msudrf.ru #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные

