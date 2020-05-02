Андрей Макаревич втайне от всех женился в четвертый раз
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В СМИ появилась информация о новом браке Андрея Макаревича. При этом свадьба состоялась аж в декабре прошлого года, но только полгода спустя эта информация просочилась только сейчас.

Бессменный рулевой "Машины времени" теперь троллит весь журналистский цех: как же это, мол, вы прохлопали.

Андрей Макаревич рассказал "КП", что его четвертую жену зовут Эйнат, она молодая, умная и красивая. Познакомились они в Эфиопии, где оба путешествовали. Свадьбы как таковой не было — только регистрация брака.

Но сейчас молодожены вынуждены жить порознь: "Она застряла в Израиле. Я успел прилететь, а вот она задержалась буквально на один день, и все рейсы отменили". Так что теперь всё общение происходит через Интернет.

Андрей Макаревич был женат трижды, но помимо "официального" сына Ивана есть еще и две внебрачные дочери.

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