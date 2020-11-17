Анджелина Джоли потерпела поражение в суде с Брэдом Питтом
Foto: Vida Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли потерпела поражение в суде с бывшим мужем Брэдом Питтом, сообщает Daily Mail.

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Артистка хотела отстранить от бракоразводного процесса судью Джона Одеркирка, объясняя это тем, что у него якобы имеются деловые отношения с командой юристов Питта. Она назвала несправедливым то, что Одеркирк на протяжении четырех лет занимается вопросом ее развода.

Верховный суд Калифорнии постановил, что Одеркирк продолжит работать над делом бывших супругов. Источник, близкий к паре, утверждает, что Джоли захотела отстранить судью, так как оказалась недовольна его решениями. Как утверждается в судебных документах, актриса всегда была в курсе, что ранее Одеркирк работал с юридической фирмой, представляющей интересы Питта.

В сентябре стало известно о возросшей напряженности между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Звезды перестали посещать семейную терапию. В преддверии судебного разбирательства по делу об опеке над детьми у экс-супругов начались новые конфликты. Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что согласится на это лишь при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Анджелина Джоли Брэд Питт
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