Reuters/Scanpix
Foto: Reuters/Scanpix

Актриса Анджелина Джоли готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны своего бывшего супруга Брэда Питта. Об этом сообщает The Blast.

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Отмечается, что новое судебное разбирательство может включать в себя и свидетельские показания трех несовершеннолетних детей Шайло, Нокса и Вивьен. Мэддокс, Захара и Пакс также могут потенциально выступить на заседании, однако все они взрослые и не нуждаются в согласии родителей.

В сентябре стало известно о возросшей напряженности между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Звезды перестали посещать семейную терапию. В преддверии судебного разбирательства по делу об опеке над детьми у экс-супругов начались новые конфликты. Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что согласится на такое лишь при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

Tags

Анджелина Джоли Брэд Питт
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