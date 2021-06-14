Анджелина Джоли приехала к бывшему мужу с бутылкой вина

Американскую актрису Анджелину Джоли заметили выходящей из дома первого мужа, британского актера Джейми Ли Миллера, сообщает журнал Elle.

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По данным издания, бывшие супруги виделись в минувшую пятницу. Джоли приехала в квартиру одна и уехала примерно через три часа, около половины одиннадцатого вечера. Актриса была в коричневом тренче, с сумочкой Louis Vuitton, а в руке она держала бутылку вина от Питера Майкла.

Джоли и Миллер познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995 году и поженились в марте 1996 года. В качестве свадебного наряда актриса тогда выбрала черные штаны и белую рубашку, на которой кровью было написано имя жениха. Брак продлился недолго: спустя год пара объявила о расставании, а в 1999 году официально оформила развод. По словам экс-супругов, они сохранили прекрасные отношения, а причиной развода стало слишком поспешное и необдуманное решение пожениться - оба были слишком молоды для такого шага.

В мае 2000 года Джоли вышла замуж за актера Билли Боба Торнтона, однако и этот брак продлился недолго - в 2003 году они развелись, после чего обоим пришлось выводить с тела татуировки с именами друг друга.

В 2004 в СМИ появились слухи о романе актрисы с женатым на тот момент Брэдом Питтом - эти отношения они подтвердили лишь в 2006 году, а спустя еще 8 лет поженились. В сентябре 2016 года Джоли подала на развод из-за несогласия с воспитательными методами супруга. Официально брак расторгнут в 2019 году, однако судебный процесс об опеке над детьми длится по сей день. У Джоли и Питта шестеро детей, трое из них (Мэддокс, Пакс и Захара) усыновленные.