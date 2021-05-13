Анджелина Джоли призналась в отсутствии любовников после разрыва с Брэдом Питтом
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что после разрыва с Брэдом Питтом в 2016 году не завела ни одного любовника. В этом она призналась в ходе видеоинтервью порталу E! News.

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Отмечается, что за пять лет папарацци ни разу не видели Джоли в компании мужчины. 45-летняя знаменитость подтвердила, что за все это время у нее не было романтических связей. Их отсутствие она объяснила чрезмерной требовательностью к представителям противоположного пола.

"Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет". Я уже долгое время одна", — заявила Джоли. Она добавила, что сейчас много времени посвящает заботе о своих шестерых детях.

В марте старший сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 19-летний Мэддокс дал показания против отца в суде. Отмечается, что актриса начала бракоразводный процесс в сентябре 2016 года. Она пошла на это из-за несогласия с воспитательными методами супруга. Сообщалось, что поводом для разрыва стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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