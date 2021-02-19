Анджелина Джоли продает картину Уинстона Черчилля
Foto: Vida Press

Американская актриса Анджелина Джоли продает картину Уинстона Черчилля. Она получила полотно в подарок от бывшего мужа Брэда Питта в 2011 году. Это единственная картина, которую бывший премьер министр Великобритании успел завершить во время Второй мировой войны. "Башня мечети Кутубия" была написана в 1943 году в Марракеше, сразу после секретных переговоров руководителей стран антигитлеровской коалиции, состоявшихся в марокканской Касабланке. Черчилль подарил картину президенту США Франклину Рузвельту, пишет портал телеканала Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полотно выставлено на торги аукционного дома Christie's.

"На Черчилля повлияли многие художники, не какое-то конкретное движение, но он точно находился под влиянием цветовой палитры, которую применяли пост-импрессионисты. И он часто рисовал на пленэре, можно сказать, что в этом смысле влияние на него оказали импрессионисты", — говорит Николас Орчад, возглавляющий отделение британского современного искусства в Christie's.

За свою жизнь Уинстон Черчилль написал более 500 картин. Торги продут 1 марта. Ожидается, что картина уйдет с молотка как минимум за 2,8 млн евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Анджелина Джоли Брэд Питт
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt по-вегански: опыт Беты Бейдз

Новые проекты

Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€