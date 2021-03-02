Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,6 млн
Foto: Vida Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину кисти Уинстона Черчилля за рекордные 11,6 млн долларов, сообщили представители аукционного дома Christie's. Покупатель неизвестен.

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Предварительно стоимость лота оценивалась в 2,1—3,5 млн долларов.

Джоли получила полотно в подарок от бывшего мужа Брэда Питта в 2011 году. Это единственная картина, которую бывший премьер министр Великобритании успел завершить во время Второй мировой войны. "Башня мечети Кутубия" была написана в 1943 году в Марракеше, сразу после секретных переговоров руководителей стран антигитлеровской коалиции, состоявшихся в марокканской Касабланке. Черчилль подарил картину президенту США Франклину Рузвельту.

"На Черчилля повлияли многие художники, не какое-то конкретное движение, но он точно находился под влиянием цветовой палитры, которую применяли пост-импрессионисты. И он часто рисовал на пленэре, можно сказать, что в этом смысле влияние на него оказали импрессионисты", — рассказал Euronews Николас Орчад, возглавляющий отделение британского современного искусства в Christie's.

За свою жизнь Уинстон Черчилль написал более 500 картин.

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