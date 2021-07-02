Анджелину Джоли заметили на свидании с рэпером The Weeknd
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Актрису Анджелину Джоли заметили на свидании с рэпером The Weeknd (Абель Тесфайе) в Лос-Анджелесе, сообщает The Sun.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

46-летняя актриса и 31-летний рэпер провели в ресторане, по словам очевидцев, несколько часов, после чего покинули заведение по отдельности.

Канадский рэпер, ставший в этом году триумфатором премий BillBoard и iHeart, в разное время встречался с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес.

В мае 2021 года сообщалось, что экс-супруг Анджелины Джоли Брэд Питт выиграл у актрисы суд об опеке над детьми. При этом трое детей Джоли и Питта изъявляли желание выступить против отца в суде.

У Питта и Джоли шестеро кровных и приемных детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Tags

Анджелина Джоли Брэд Питт
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов