instagram.com/anilorak
Foto: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак помирилась с бывшим мужем, с которым развелась два года назад из-за измены.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Недавно бывшие супруги вместе с дочерью с Софией посетили празднование дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, где певец собрал множество своих друзей с детьми. На вечеринку в доме Филиппа пришли Яна Рудковская, Игорь Крутой, Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и многие другие. Ани Лорак и ее экс-муж Мурат Налчаджиоглу весь вечер провели рядом, что можно увидеть в видеороликах, опубликованных в соцсетях гостями вечеринки.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развелись в январе 2019 года после того, как в Сети появились снимки и видео Мурата, отдыхающего в ночном клубе с другой женщиной. Официальной причиной было указано следующее: "Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно".

После развода Лорак встречалась с 27-летним музыкантом Егором Глебом. У ее бывшего супруга также были отношения с женщиной по имени Лилия, которую он даже познакомил с родней. Однако в последнее время, как пишут СМИ, мужчину стали все чаще замечать у дома бывшей жены в Москве.

В одном из недавних интервью бизнесмен рассказал, что очень тяжело переживал развод. При этом, как отмечает "Комсомольская правда", еще в конце марта он отдыхал в компании Лилии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

2

Source

DELFI Showtime

Tags

Ани Лорак
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?