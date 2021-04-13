Украинская певица Ани Лорак помирилась с бывшим мужем, с которым развелась два года назад из-за измены.

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Недавно бывшие супруги вместе с дочерью с Софией посетили празднование дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, где певец собрал множество своих друзей с детьми. На вечеринку в доме Филиппа пришли Яна Рудковская, Игорь Крутой, Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и многие другие. Ани Лорак и ее экс-муж Мурат Налчаджиоглу весь вечер провели рядом, что можно увидеть в видеороликах, опубликованных в соцсетях гостями вечеринки.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развелись в январе 2019 года после того, как в Сети появились снимки и видео Мурата, отдыхающего в ночном клубе с другой женщиной. Официальной причиной было указано следующее: "Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно".

После развода Лорак встречалась с 27-летним музыкантом Егором Глебом. У ее бывшего супруга также были отношения с женщиной по имени Лилия, которую он даже познакомил с родней. Однако в последнее время, как пишут СМИ, мужчину стали все чаще замечать у дома бывшей жены в Москве.

В одном из недавних интервью бизнесмен рассказал, что очень тяжело переживал развод. При этом, как отмечает "Комсомольская правда", еще в конце марта он отдыхал в компании Лилии.