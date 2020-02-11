instagram.com/annakournikova
Foto: instagram.com/annakournikova

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом сообщил брат певца, Хулио Иглесиас-младший, в интервью чилийской радиостанции ADN.

Ведущий попросил Хулио прокомментировать слухи, что он скоро вновь станет дядей, а тот ответил, что уже стал им. Пол ребенка выведать не удалось.

"У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив", - цитирует The Daily Mail Хулио Иглесиаса-младшего.

38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года. Пара уже воспитывает близнецов Николаса и Люси, которые появились на свет в декабре 2017 года. Тогда Анна также тщательно скрывала свою беременность и не появлялась на публике.

Анна Курникова является бывшей первой ракетка мира в парном разряде. Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионата Австралии вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис.

Source

NEWSRU.com

Sharing Options

0

Source

NEWSRU.com

Tags

Анна Курникова Энрике Иглесиас

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form