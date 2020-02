Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом сообщил брат певца, Хулио Иглесиас-младший, в интервью чилийской радиостанции ADN.

Ведущий попросил Хулио прокомментировать слухи, что он скоро вновь станет дядей, а тот ответил, что уже стал им. Пол ребенка выведать не удалось.

"У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив", - цитирует The Daily Mail Хулио Иглесиаса-младшего.

