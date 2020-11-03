Анна Нетребко чуть не стала свидетелем теракта в Вене и очень напугана
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Живущая в Вене российская оперная звезда Анна Нетребко сообщила, что оказалась рядом с местом нападения террористов на синагогу.

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"С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Она видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики. Сейчас мы ждем новостей, в настоящий момент здесь довольно тихо", — поделилась Нетребко в stories в Instagram, опубликовав несколько коротких видео с террасы на крыше своего дома.

В то время как артистка рассказывала об обстановке в городе и указывала рукой на место инцидента, за ее спиной звучали полицейские сирены. Позднее Нетребко обновила блог, добавив новость о том, что преступники были задержаны (согласно официальным данным, полиция ликвидировала одного террориста, и в настоящее время ведется спецоперация по поиску его пособников).

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