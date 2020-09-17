Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной инфекцией

Российская оперная звезда Анна Нетребко оказалась в больнице. Причиной госпитализации стала коронавирусная инфекция с осложнением - пневмонией, однако певица настроена на скорое выздоровление.

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О болезни Анна сообщила в Instagram, рассказав, что немного и сама виновата: после начала пандемии она не стала отсиживаться дома, а продолжила выступать, но ни о чем не жалеет. По словам Анны, намного хуже самой болезни окружающие вирус шумиха, истерия и напряжение. "Для меня теперь это закончится", - говорит Нетребко.