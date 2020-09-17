Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной инфекцией
Foto: www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Российская оперная звезда Анна Нетребко оказалась в больнице. Причиной госпитализации стала коронавирусная инфекция с осложнением - пневмонией, однако певица настроена на скорое выздоровление.

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О болезни Анна сообщила в Instagram, рассказав, что немного и сама виновата: после начала пандемии она не стала отсиживаться дома, а продолжила выступать, но ни о чем не жалеет. По словам Анны, намного хуже самой болезни окружающие вирус шумиха, истерия и напряжение. "Для меня теперь это закончится", - говорит Нетребко.

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У меня было два выбора- 1-продолжать сидеть дома и бояться заразиться или -2 начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала 2 и ни о чём не жалею. Уже 5 дней я нахожусь в больнице с Ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу как почувствовала что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают 👹 У моего мужа Юсифа антитела! 😳 каким то образом он перенёс эту болезнь 🤷🏻‍♀️ и абсолютно безопасен для окружающих😍🙏🏻 Тияго в порядке! Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмёшь 💪💪💪 Я хочу сказать что гораздо больше я устала от этого «е..тория « связанного с тестами , карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится🙏🏻

A post shared by @ anna_netrebko_yusi_tiago on Sep 16, 2020 at 10:42pm PDT

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