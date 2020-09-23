Анна Седокова раскрыла истинную причину брака с латышским баскетболистом

Бывшая участница группы "ВИА-Гра" Анна Седокова, которая 6 сентября вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, раскрыла истинную причину их брака.

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"Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", - заявила она в интервью телеканалу Муз-ТВ, также рассказав, что взяла фамилию мужа.

"Если честно, - пояснила Анна, - пожениться решили, так как устали от границ. Не будучи его женой, я не смогла бы приехать с ним в Ригу, а теперь могу".

Пышную свадьбу, как говорит Янис, сыграют следующим летом, а сейчас у него игровой сезон.