Анна Седокова станет немножко латышкой. Экс-"ВИА Гра" возьмет фамилию мужа
Foto: Privātais arhīvs

Певица Анна Седокова, которая в прошлом году вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, собирается взять фамилию супруга.

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Об этом поп-звезда рассказала в эфире радио "Романтика". По словам Анны, она очень хочет сменить фамилию, однако до сих пор ее останавливали бюрократические хлопоты. Тем не менее Седокова заверила, что уже в этом году поменяет документы - и там будет написано "Анна Тимма".

Напомним, 38-летняя певица и 28-летний латвийский спортсмен официально поженились в сентябре прошлого года. Этому предшествовал скандальный развод Яниса с женой Саной, обвинившей его в измене. Затем супругам все же удалось примириться ради их общего сына. У Анны также есть дети от предыдущих отношений - дочери Алина (16) и Моника (10) и сын Гектор, которому в апреле исполнится 4 года.

Ранее певица в одном из интервью сообщила, что пожениться они решили, чтобы упростить путешествия. "Если честно, - пояснила Анна, - пожениться решили, так как устали от границ. Не будучи его женой, я не смогла бы приехать с ним в Ригу, а теперь могу".

Тимма и Седокова познакомились в России, где спортсмен играет в клубе "Химки".

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