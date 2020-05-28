Российская певица Анна Семенович за время самоизоляции набрала 5 килограммов.
В грехе чревоугодия она призналась, разместив видео в социальных сетях, где призвала подписчиков стройнеть вместе с ней.
По словам Анны, еда всегда была для нее утешением в трудные периоды жизни. Еще в юности, когда она занималась фигурным катанием, она поощряла себя лакомствами за хороший результат и в качестве компенсации за постоянные ограничения. И до сих пор, несмотря на работу с психологами, Анна продолжает заедать стресс.
Последние три месяца стали для Семенович очень непростыми, и не только из-за самоизоляции, но и в связи с событиями в личной жизни. "С конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами, - рассказала артистка. Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе и признаюсь честно: просто начала есть".
По словам Семенович, иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на фигуре, а иногда она просто не может остановиться.
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Я начала свой путь к стройности 🤩 Это были очень сложные для меня три месяца и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией . Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека , потеряла несколько контрактов по работе ,и все мои планы на весну испарились и остались мечтами . Мне было очень тревожно , я находилась в стрессе и признаюсь честно : просто начала есть 😢 Для меня еда , это самый большой Антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях ( как собака Павлова)😂😂😅 А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день 😏 Вот и сейчас как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы , я продолжаю иногда заедать свой стресс 😩 Иногда обжорство длится пару дней и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе , что я не могу остановить себя долгое время. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной , а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и своё тело в форму🙏🏼 Если есть желающие идти к стройности со мной , я буду только рада! Смотрите все мои действия и рацион питания у меня в сторис ❤️ Я знаю, что все наладится и станет наилучшим вариантом судьбы @revital_park 🙏🏼 #история #мояжизнь❤️ #стройность #худеемвместесомной #любовькжизни #счастьевмелочах💫✨ #веримвдобро #позитивщики❤️❤️❤️