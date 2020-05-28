Российская певица Анна Семенович за время самоизоляции набрала 5 килограммов.

В грехе чревоугодия она призналась, разместив видео в социальных сетях, где призвала подписчиков стройнеть вместе с ней.

По словам Анны, еда всегда была для нее утешением в трудные периоды жизни. Еще в юности, когда она занималась фигурным катанием, она поощряла себя лакомствами за хороший результат и в качестве компенсации за постоянные ограничения. И до сих пор, несмотря на работу с психологами, Анна продолжает заедать стресс.

Последние три месяца стали для Семенович очень непростыми, и не только из-за самоизоляции, но и в связи с событиями в личной жизни. "С конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами, - рассказала артистка. Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе и признаюсь честно: просто начала есть".

По словам Семенович, иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на фигуре, а иногда она просто не может остановиться.