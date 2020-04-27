Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины. В опубликованном на YouTube-канале Super интервью артистка заявила, что не могла бы жить с человеком с зарплатой около 100 тысяч рублей (чуть больше 1200 евро) в месяц, который, по ее словам, "вообще ничего не зарабатывает".

"Потому что я зарабатываю в разы больше. Я считаю, что партнеры в семье должны зарабатывать либо одинаково, либо лучше, чтобы мужчина зарабатывал больше. Потом я привыкла к определенному уровню жизни. Я готова его "спустить", но не совсем до какого-то низа", — заявила 40-летняя Семенович.

В том же интервью артистка подтвердила, что у нее есть возлюбленный, с которым она собирается создать семью. Она отказалась раскрывать его личность. "Я публичный человек, нам это очень сложно", — сказала она, добавив, что ее партнеру 33 года.

Позднее на высказывания Семенович отреагировала сваха из телепередачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова. В интервью "Вечерней Москве" она заявила, что рассуждающие как артистка женщины обычно замуж не выходят.

Телесваха уличила певицу в гордыне, объяснив, что это качество несовместимо с жизнью с мужчиной и будет путем к одиночеству. По ее словам, многие женщины, несмотря на возраст, "продолжают бредить наяву" и им можно только посочувствовать.

По мнению Сябитовой, умные женщины "не подгоняют мужчину под критерий "зарплата"". Она посоветовала выбирать любящих партнеров, которые их не бросят, а также думать о перспективе. "Генералы женаты — надо выйти за лейтенанта и помочь ему сделать карьеру! Самое главное — жить вы будете не с деньгами, а прежде всего с характером", — призвала она.

"Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: "А кому такая нужна?". Аня имеет право выражать свою женскую позицию. Но речь идет о востребованности в глазах мужчин", — заключила телеведущая.