В мае Анне Вески простилась со своим любимым мужем Бенно Бельчиковым. Резко ухудшившееся здоровье Бенно было причиной, почему певица до сих пор не высказывалась по поводу войны в Украине. Общественное давление было огромным, но Анне было трудно говорить о чем-то еще, когда ее больной муж дома нуждался в круглосуточной поддержке.

Неизвестно, есть ли в этом прямая связь, но здоровье Бенно серьезно ухудшилось с момента начала войны. Вместе с Анне они объехали всю Украину, певица неоднократно давала концерты в городах, о бомбардировках которых нам сейчас рассказывают в новостях. Анне ухаживала за больным мужем и одновременно наблюдала за тем, как разрушают прекрасные украинские города. У нее просто не получалось найти нужные слова, которых ждала от нее общественность. Как можно описать словами те чувства, которые испытываешь, видя, как угасает любимый, и какая чудовищная война идет в Украине?

"Война - это самая ужасная вещь в мире. Когда она началась в Украине, у меня просто затряслись руки и разум отказывался понимать происходящее. Как такое возможно в наши дни, в Европе? Конечно же, я против войны. Как у меня вообще можно спрашивать, что я о ней думаю? - поражается Анне. - Я могу вам красной краской написать: Анне Вески против войны! Ни один нормальный человек не может быть "за".