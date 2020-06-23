Аномальная талия Ким Кардашьян в корсете на видео поразила фанатов

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в корсете, и поразила фанатов своей аномальной худобой. Соответствующая запись появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре знаменитость позирует в откровенном корсете телесного цвета и демонстрирует тело с разных сторон. Известно, что ролик был записан во время одной из ее поездок в Лондон.
"Я надевала похожий корсет во время Met Gala для образа от бренда Thierry Mugler, но той ночью корсет был утерян. Однако я так сильно хотела его сохранить, что вернулась в Лондон и заказала такой же", — поделилась Кардашьян под публикацией.
Поклонники предпринимательницы были шокированы неестественностью ее тела. "Это выглядит страшно, боже", "Ты можешь дышать? Я бы никогда такое не надела", "Где твои органы?", "Кто-нибудь скажет ей, что она потеряла ребра?", "Моим органам больно от этого видео", — комментировали они.
В июне Ким Кардашьян-Уэст поделилась снимком в откровенном наряде и восхитила поклонников. На опубликованных кадрах она запечатлена в трикотажном наряде розового цвета бренда JBD Apparel, который состоит из кроп-топа с глубоким вырезом в области груди и короткой юбки с разрезом на бедре.
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Just found this in my phone from my special trip to London last year to meet w Mr. Pearl. I wore a corset like this for the Met Ball for my @manfredthierrymugler Camp look but the corset was misplaced that night 🤦🏻♀️ and I want it so badly preserved for my archive that I flew to London to have another made for the archive. We also might have started making a few more looks including my special 40th bday look. Can't wait to show you the LOOKSSSS we've been cooking up ✨