Аномальная талия Ким Кардашьян в корсете на видео поразила фанатов

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в корсете, и поразила фанатов своей аномальной худобой. Соответствующая запись появилась в ее Instagram-аккаунте.

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На размещенном кадре знаменитость позирует в откровенном корсете телесного цвета и демонстрирует тело с разных сторон. Известно, что ролик был записан во время одной из ее поездок в Лондон.

"Я надевала похожий корсет во время Met Gala для образа от бренда Thierry Mugler, но той ночью корсет был утерян. Однако я так сильно хотела его сохранить, что вернулась в Лондон и заказала такой же", — поделилась Кардашьян под публикацией.

Поклонники предпринимательницы были шокированы неестественностью ее тела. "Это выглядит страшно, боже", "Ты можешь дышать? Я бы никогда такое не надела", "Где твои органы?", "Кто-нибудь скажет ей, что она потеряла ребра?", "Моим органам больно от этого видео", — комментировали они.

В июне Ким Кардашьян-Уэст поделилась снимком в откровенном наряде и восхитила поклонников. На опубликованных кадрах она запечатлена в трикотажном наряде розового цвета бренда JBD Apparel, который состоит из кроп-топа с глубоким вырезом в области груди и короткой юбки с разрезом на бедре.