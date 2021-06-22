Анонимный коллега раскрыл пол ребенка Авербуха и Арзамасовой
Foto: instagram.com/averbukhofficial

Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха родится сын, сообщает "Комсомольская правда".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пол будущего ребенка в звездной семье назвал коллега Авербуха, чье имя не раскрывается. По его словам, пара не скрывает пол первенца "от своих", но и не афиширует эту информацию. Супруги "светятся счастьем", подчеркнул близкий к семье источник.

Коллега фигуриста также добавил, что скоро пара поедет в Сочи на премьеру ледового спектакля Авербуха "Анна Каренина". "Будет грандиозное шоу!" — заключил он.

Для Арзамасовой ребенок станет первым, у Авербуха уже есть 17-летний сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Супруги объявили о пополнении в семье в конце апреля 2021 года. Артистка опубликовала видео в Сети, на котором заметен ее округлившийся живот. На записи 47-летний Авербух приобнял супругу. Некоторые издания предположили, что Арзамасова на четвертом месяце беременности. Актриса опубликовала 20 декабря прошлого года видео со свадебной церемонии, которое подписала фразой "маршрут построен". Многие пользователи раскритиковали супругов из-за разницы в возрасте.

View this post on Instagram

A post shared by Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается