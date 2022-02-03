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Маколей Калкин — Кевин Маккаллистер, "Один дома"
Арест, наркотики, шизофрения: куда пропали прославившиеся в детстве актеры
Foto: Kadrs no filmas

Некоторые артисты стали популярными в самом юном возрасте. Помните маленького Кевина их фильма "Один дома" или Линдси Лохан, которая сыграла двух близняшек в "Ловушке для родителей"? Конечно, ранняя слава не всем пошла на пользу.

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О том, как сложилась их судьба и почему они перестали сниматься в кино — рассказывает "Газета.Ru"


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Маколей Калкин — Кевин Маккаллистер, "Один дома"
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