Арест, наркотики, шизофрения: куда пропали прославившиеся в детстве актеры

Некоторые артисты стали популярными в самом юном возрасте. Помните маленького Кевина их фильма "Один дома" или Линдси Лохан, которая сыграла двух близняшек в "Ловушке для родителей"? Конечно, ранняя слава не всем пошла на пользу.

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О том, как сложилась их судьба и почему они перестали сниматься в кино — рассказывает "Газета.Ru"