Арест, наркотики, шизофрения: куда пропали прославившиеся в детстве актеры

Некоторые артисты стали популярными в самом юном возрасте. Помните маленького Кевина их фильма "Один дома" или Линдси Лохан, которая сыграла двух близняшек в "Ловушке для родителей"? Конечно, ранняя слава не всем пошла на пользу.
О том, как сложилась их судьба и почему они перестали сниматься в кино — рассказывает "Газета.Ru"
- 1. Маколей Калкин — Кевин Маккаллистер, "Один дома"
- 2. Майкл Оливер — Джуниор, "Трудный ребенок"
- 3. Дэрил Сабара и Алекса ПенаВега — Джуни и Кармен, "Дети шпионов"
- 4. Фредди Хаймор — Чарли, "Чарли и шоколадная фабрика"
- 5. Сестры Мери-Кейт и Эшли Олсен — близнецы, "Двое: я и моя тень"
- 6. Линдси Лохан — Хэлли и Энни, "Ловушка для родителей"
- 7. Хэйли Джоэл Осмент — Коул, "Шестое чувство"
- 8. Эдвард Ферлонг — Джон Коннор, "Терминатор 2: Судный день"
- 9. Джейк Ллойд — Энакин Скайуокер, "Звездные войны"
- 10. Наталья Гусева — Алиса Селезнева, "Гостья из будущего"
- 11. Ольга и Татьяна Юкины — Оля и Яло, "Королевство кривых зеркал"
- 12. Юрий и Владимир Торсуевы — Сыроежкин и Электроник, "Приключения Электроника"