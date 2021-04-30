Арестованы похитители собак Леди Гаги

Пятеро человек арестованы в связи с похищением собак певицы Леди Гаги, сообщает ABC.

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Выгульщик собак артистки Райан Фишер подвергся нападению 24 февраля в Лос-Анджелесе. В него выстрелили несколько раз, после чего похитили французских бульдогов Коджи и Густава. Третья собака, Мисс Азия, смогла сбежать и позже была найдена полицией.

За возвращение собак Леди Гага предложила $500 тыс., и 26 февраля животных отдали полиции.

Сейчас по обвинению в попытке убийства и ограблении арестованы 18-летний Джеймс Джексон, 19-летний Джейлин Уайт и 27-летний Лафайет Уэйли.

40-летний отец Джейлина Гарольд и 50-летняя Дженнифер Макбрайд обвиняются в пособничестве в убийстве. Именно Макбрайд отнесла собак в полицию.

По данным правоохранителей, нападавшие не подозревали, что Фишер работал на Леди Гагу, их привлекла дорогая порода.

Райан Фишер пережил атаку, но ему удалили часть легких.