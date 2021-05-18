Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости
Foto: Vida Press

Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Об этом сообщает TMZ ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По их словам, свадьба прошла в минувшие выходные в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. На церемонию были приглашены только родственники и ближайшее друзья: всего менее 20 человек.

В декабре 2020 года Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим бойфрендом. Знаменитость выложила в Instagram фотографию с кольцом на пальце. "Навсегда и дольше", — подписала она публикацию.

Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости
Foto: Vida Press
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Source

Lenta.ru

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