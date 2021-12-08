Обвинения актера Арми Хаммера в изнасиловании могут не дойти до суда, сообщает TMZ.

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Источники в полиции Лос-Анджелеса уточняют, что иск к Хаммеру передан окружному прокурору, однако, скорее всего, Хаммер избежит и суда, и, соответственно, наказания.

Чего не хватает в жалобе на Хаммера — свидетелей со стороны пострадавшей или улик — неизвестно.

В марте 2021 года женщина по имени Эффи рассказала, что Арми Хаммер якобы совершил сексуальное преступление в отношении нее в Лос-Анджелесе. 24 апреля 2017 года. Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

До этого в сети были распространены скриншоты переписок, которые Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым. Все обвинения Хаммер отрицал, но после их публикации несколько студий отказались от сотрудничества с актером.