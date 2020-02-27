Арнольд Шварценеггер обзавелся ослом и начал ходить с ним в офис
Foto: Vida Press

Актер Арнольд Шварценеггер обзавелся ослом и начал ходить с ним в офис. Видео с новым питомцем он выложил в своем Instagram-аккаунте.

В ролике можно увидеть, как артист заходит в помещение вместе с небольшим ослом, а рядом идет пони. "В это раз я привел Лулу", — написал Шварценеггер.

Как сообщает Daily Mail, миниатюрная лошадь по кличке Виски также принадлежит артисту. Ранее он уже публиковал посты, в которых рассказывал, что иногда ходит на работу с пони, так как офис придерживается pet-friendly-политики.

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This time I brought LuLu too.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 25 Фев 2020 в 2:40 PST

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Арнольд Шварценеггер
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