Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале от Netflix

Стриминговый сервис Netflix заказал шпионский сериал с актером Арнольдом Шварценеггером в главной роли, пишет Deadline.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Поклонники со всего мира уже много лет просят меня устроить такую ​​безумную поездку, и теперь они наконец-то получат это благодаря нашим замечательным партнерам в Skydance и Netflix", — сказал Шварценеггер.

Отмечается, что Шварценеггер также станет исполнительным продюсером проекта.

В сериале будут фигурировать отец (Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро), которые узнают, что оба долгие годы втайне друг от друга работают на ЦРУ. Сюжет сериала будет развиваться на фоне шпионских интриг и юмора.

В конце января 2021 года Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса. "Никогда не был так рад постоять в очереди. Если можете, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на вакцинирование. Идем со мной, если хочешь жить!" — процитировал он в социальных сетях свою знаменитую фразу из "Терминатора".