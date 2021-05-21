Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале от Netflix
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Стриминговый сервис Netflix заказал шпионский сериал с актером Арнольдом Шварценеггером в главной роли, пишет Deadline.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Поклонники со всего мира уже много лет просят меня устроить такую ​​безумную поездку, и теперь они наконец-то получат это благодаря нашим замечательным партнерам в Skydance и Netflix", — сказал Шварценеггер.

Отмечается, что Шварценеггер также станет исполнительным продюсером проекта.

В сериале будут фигурировать отец (Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро), которые узнают, что оба долгие годы втайне друг от друга работают на ЦРУ. Сюжет сериала будет развиваться на фоне шпионских интриг и юмора.

В конце января 2021 года Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса. "Никогда не был так рад постоять в очереди. Если можете, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на вакцинирование. Идем со мной, если хочешь жить!" — процитировал он в социальных сетях свою знаменитую фразу из "Терминатора".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Tags

Арнольд Шварценеггер
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
"Tesla на воде" в Рижском порту