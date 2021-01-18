Артисты Путина. В Литве предложили внести Киркорова и Шуфутинского в "черный список"

МИД Литвы может запретить въезд в страну Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Глава ведомства и лидер партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис назвал их выступления инструментом "мягкой российской политической пропаганды".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что по вопросу запрета въезда в Литву Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому была сформирована рабочая группа. Чтобы внести артистов в "черный список", ей предстоит найти для этого "четкие правовые основания", пишет ТАСС.

"МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду", — сказал Ландсбергис на брифинге 15 января.

Шуфутинский в разговоре с новостным агентством "Спутник. Литва" заявил, что позиция МИДа ему непонятна. Исполнитель подчеркнул, что с уважением относится к Литве и собирает в стране полные залы. "Считаю, что это полнейшая глупость. Хотя это все, может быть, какая-то раздутая штука, которая ничего не стоит и завтра исчезнет опять, как заинтересованность в ней совершенно пропадет", — сказал Шуфутинский.

Певец Стас Пьеха, считающий Литву своей второй родиной, заступился за исполнителей. По мнению артиста, в их выступлениях нет никакой пропаганды, кроме "роскошного стиля жизни". "Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна — какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле. Какой-то российской пропаганды я не вижу", — прокомментировал заявление литовского МИДа Пьеха.

Накануне глава Комитета национальной обороны и безопасности (КНБО) Литвы Лауринас Касчюнас возмутился тем, что организаторы гастролей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве получили около €30 тыс. на покрытие убытков из-за переноса концертов. По мнению политика, деньги литовских налогоплательщиков тратятся на поддержку предпринимателей, которые привозят "артистов Путина". Касчюнас также потребовал МИД пересмотреть критерии, по которым составляют списки нежелательных для въезда в Литву лиц, чтобы "избежать подобных абсурдных ситуаций в будущем".

"Всего этого не было бы, если бы у нас была система, которая позволяла бы таких людей, как Тимати, Шуфутинский или Киркоров, внести в список нежелательных лиц", — написал Касчюнас в Facebook.

Глава КНБО отметил, что несколько лет назад уже обращался в МИД с требованием изменить критерии попадания в "черный список", но ведомство его игнорировало. "Поэтому сегодня мы наблюдаем очень неприятную ситуацию, когда, даже не отменив, а только передвинув выступления, компании, которые организовывают концерты артистов Путина, получат выплаты из карманов налогоплательщиков", — добавил Касчюнас.

Литовские консерваторы ранее уже предлагали внести в список нежелательных лиц Киркорова из-за его выступления в Крыму. В 2018 году Лауринас Касчюнас также возмутился тем, что певец прибыл на избирательный участок в российское посольство в Вильнюсе на голосование во время выборов президента России.

В мае 2019 года въезд в Литву запретили Григорию Лепсу. В качестве "причины" литовские власти упоминали статьи из американских СМИ о причастности певца к криминальным структурам, а именно — некой группировке "Братский круг". Указывалось, что Лепс якобы выполнял "курьерскую функцию", то есть переводил деньги различным людям от лидеров групп. Сам музыкант не скрывал, что знаком с предполагаемым руководителем организации Владиславом Леонтьевым. "Чем они занимаются, я могу знать или подозревать, но я в это не полезу — это не мое", — рассказывал "Русской службе Би-би-си" Лепс.

Литва — не первая страна Балтии, которая поднимает вопрос о запрете на въезд в свою территории российских музыкантов. В 2014 году Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну российским исполнителям Олегу Газманову и певице Валерии. По мнению властей, артисты "агрессивно поддерживали" присоединение Крыма и критически отзывались о политике Киева.